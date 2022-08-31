雲林縣滷肉飯節報名開跑，號召全台好手一決高下。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府於2020年首辦「雲林滷肉飯節」，吸引全台民眾共襄盛舉，一舉打響雲林滷肉飯名氣，去年因疫情停辦，今年再度規畫第2屆滷肉飯節，31日在縣府舉辦「神級滷肉飯徵選」記者會，即日起開放報名至9月14日，總獎金達9萬元，號召全台滷肉飯好手齊聚一堂、一決高下。

「神級滷肉飯徵選」記者會由雲林縣長張麗善等人共同主持，邀請「2020雲林滷肉飯民間高手組冠軍吳志憲」與「知名美食網紅小貝米漿」，示範製作「神級滷肉飯」、「創意滷肉飯」，現場還有雲林米、肉、醬業者推薦的在地優質稻米、醬油、豬肉，提供給參賽選手選用。

張麗善表示，第2屆的雲林縣滷肉飯節將於10月15日登場，前年首屆滷肉飯節非常成功，民間高手還有專業店家共同交流後，產生非常棒的神級滷肉飯，不但可以協助青年朋友創業，還可透過電商平台，讓全台民眾享受到雲林縣非常道地的美味滷肉飯。

張麗善說，雲林縣是最適合舉辦滷肉飯節的縣市，因為最好吃的米、最棒的醬油、最安全健康的豬肉，全部都在雲林縣，這也是滷肉飯最重要的3大元素。透過在地的食材，加上廚師的廚藝，一定可以烹煮出最好吃的滷肉飯，希望全台的民間高手與業者踴躍來參賽。

縣農業處處長魏勝德指出，「2022第2屆雲林神級滷肉飯爭霸賽」即日起接受報名，9月14日截止，提供網路報名方式，初審通過者將進行試吃訪視及現場評選，以滷料口感、食材品質、環境衛生作為評分依據，預計選出15家優質店家與10名民間高手，參與10月15日的滷肉飯節嘉年華活動。