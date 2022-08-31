根據內政部最新數據顯示，今年Q1全國房價所得比為9.58倍，創下統計以來新高，民眾須不吃不喝長達9年才有可能買得起房子，其中台北市更是達到16.22倍，讓人瞠目結舌。而身為八年級生，如今也陸續踏進三十大關，面臨買房、婚姻等人生抉擇，近日就有一名網友以「身邊滿多朋友都買雙北的房子，高房價是不是假議題？」為題，在大學生論壇「Dcard」中發文，意外引發網上熱議。

原PO身邊的北漂朋友都在雙北買房。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示自己是八年級前段班，身邊許多同年紀的同學朋友都已置產，而且不少人都是重金砸下買在雙北，但讓原PO覺得奇怪的是，他們大多都是從南部北漂上來的青年，並非在地雙北人，後來一查房價才發現，他們買的房子每坪動輒5、60萬起跳，驚得原PO目瞪口呆，忍不住直呼，「讓我這個只買得起每坪二十幾萬房的廢宅好不羨慕，請問臺灣高房價是不是假議題？」

網友們認為30歲後有一間房是很正常的事，即使肩上還得扛著房貸。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，不少人同意原PO的說法，表示身邊真的滿多人還沒過而立之年，就已經是房貸的奴隸了，「剛出社會的特別會叫窮，年過35手上還沒一套房的同學會都不太敢見人。強者我朋友沒過30已經有幾個人在付房貸了」、「之後妳就會在他們動態上看到他們被房貸壓得喘不過氣的樣子了」；也有網友分析說可能是爸媽付頭期款，自己再負責房貸，「是不是2000萬的房子爸媽幫出1000萬頭期款，剩1000萬分40年，一個月繳3萬元？」