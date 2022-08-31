美國亞利桑那州State of Arizona杜希州長（Governor Doug Ducey）30日率團訪台，台南市長黃偉哲說，台南早於2013年即已與該州締盟，因此他今天特別派專人致贈來自台南的芒果、鳳梨與番茄果乾，以象徵台南在地熱情的農特產，歡迎杜希州長訪台。

黃偉哲表示，台灣半導體公司台積電在2020年決定於亞利桑那州設廠，台南同時也是台積電設廠的重點城市，亞利桑那州與台南，不約而同獲得台積電青睞，選址落腳，可望共同深化雙邊高科技業合作。

據悉，台積電在亞利桑那州鳳凰城的新廠預計2024年投產，黃偉哲說，可預期未來，台灣與亞利桑那州的關係將日益緊密，台南與亞利桑那州的交流，也將因科技人才與技術，變得更加頻繁。

台南市政府指出，台南與亞利桑那州於2013年11月締盟，近年來，雙方持續在棒球、教育、文化、觀光等領域展開實質交流；2020年新冠肺炎疫情肆虐之際，台南也特地寄防疫物資至亞利桑那州，杜希州長曾致函感謝台南，在最需要的時刻挺身而出的友誼與支持。