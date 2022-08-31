證交所總經理簡立忠今日指出，國內複委託漸趨熱絡，去年成交量已達4.3兆元，近年成長率約14％，為協助證券商永續發展財富管理業務，未來證交所及集保結算所規劃聯合徵信、風控監理資訊、保管後台服務三大平台，複委託業務應以保護投資人資產安全、提升投資人對外國資產之信任為首要任務。

一、聯合徵信平台

現行國內已建置證券商聯合徵信系統，多數證券商對前開系統運作已熟稔，證交所將比照國內模式，建置複委託聯合徵信平台，由各證券商申報客戶開戶、授信及違約資料，經平台彙整處理後，提供各證券商及投資人查詢投資人授信額度、實際使用額度等徵信資料及違約通報等服務。

二、風控監理資訊平台

為協助主管機關、券商公會及證券商掌握國內投資人及證券商複委託業務之風險，證交所將比照國內信用交易模式，建置風控監理資訊平台，蒐集複委託交易相關監理資訊，除據以控管證券商授信風險外，必要時並提供相關資料予主管機關。

三、保管後台服務平台

由集保結算所擔任複委託之單一結算保管機構，提供相關服務並保障投資人資產安全。另考量現行證券商辦理複委託業務已趨成熟，與上手證券商或保管銀行間之下單或交割指示多採系統化，故集保結算所協助規劃複委託相關後台服務，係以標準化及自動化為目標，並對證券商作業變動小、成本增加少、作業節點少、系統調整小之四大原則為方向。