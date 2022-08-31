女星峮峮（吳函峮）是中華職棒中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員之一，2017年時在球場應援的影片，因身材太有料爆紅，甚至紅到日本，高人氣程度不僅躍升啦啦隊女神，更成為國民女友；最近峮峮在IG分享美照，外套沒穿好超兇身材溢出來，粉絲心動激讚「純欲天花板」。

身為啦啦隊女神之一的峮峮近期除了在球場替中信兄弟應援，平時也很用心經營社群平台，光是IG就擁有近86萬粉絲數，以分享工作花絮或日常生活瑣事為主；峮峮今（8月31）日PO出兩張美照，臉上氣色紅潤，穿著細肩帶背心罩著米色外套，下半身短裙露出一雙超細美腿。

最吸睛的是，峮峮外套沒穿好，一邊袖子滑落，看到裡面的細肩帶背心外，意外洩胸前雪白一片，明顯的性感鎖骨，超兇北半球快溢出；峮峮性感卻又不情色還帶點清純的感覺，讓網友又戀愛了，紛紛留言誇讚，「好辣」、「純欲天花板」、「愛了愛了我沒了」、「衣服要穿好，不然太母湯了啦」、「香肩美人」。

峮峮不僅是「Passion Sisters」人氣成員，經常在球場邊應援外，也活躍於各大節目，目前和「豆花妹」蔡黃汝更是實境綜藝《飢餓遊戲》的固定班底，相當有觀眾緣，知名度也越來越高；而峮峮也被網友讚是純欲系代表，純欲系是指同時擁有清純與性感氣質。