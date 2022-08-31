生活環境與運勢好壞息息相關，就像自然界的變化一樣，水土適宜，植物繁茂；水土流失，就成荒漠。運勢命理網站《靈匣網》分享，改善家運的5大撇步，包括改善燈光、布置財位、擺放吉物、定時清洗布藝用品及維持居家環境整潔，當居住環境變好了，自然能帶動家庭向上發展，福氣、財氣找上門。

1.改善燈光

燈光不僅能在夜晚為我們帶來光明，也能給家裡增添陽氣，嚇退各種不吉之物，可謂守護家庭的平安福。

以家用燈光來說，最好以暖黃光或白光為主，不宜使用五顏六色的燈光，容易帶來一些雜氣，對居住者的情緒恐怕造成影響。另外，每間房間的功能不同，燈光的亮度也不一樣，所謂「明廳暗室」，就是指客廳燈光要亮一些，臥室燈光則要暗一些，客廳明亮，容易帶來好人緣；臥室柔和，有利入睡。

2.布置財位

進門的45度斜對角為家中財位，是富貴之氣最為集中的地方，與家人的收入更是關係密切，所以想讓存款增多，就必須布置好這個位置。

家中財位應保持乾淨整潔，不宜堆放雜物，或擺放空調、冰箱等重物，否則容易沖散富貴之氣；若想吸引更多吉氣匯聚，可以在此處擺放綠色植物、吉祥掛畫、魚缸等來增添生氣，接財入門。

3.擺放吉物

古人講究「護家之寶」，不管是深宅大院，還是小門小戶，都會給家裡擺上葫蘆、如意、麒麟等吉祥之物，除去不利氣流，改善空間氣場。因此，我們可以在家裡擺放這類吉祥之物，不僅能點綴居家環境，還能有效壓制穢氣，讓家裡美事多，愁事少。

4.定時清洗、更換布藝用品

窗簾、棉被、沙發布等布藝用品，是居家環境中非常重要的元素，不過使用時間一長，這些布藝用品就容易積累灰塵、滋生細菌、沾上穢氣，所以最好定時清洗，或幹脆直接換一套新的。乾淨的布藝用品，能讓家中氣場變得旺盛而清新，自然有利於改善家運。

5.維持居家環境整潔

乾淨、整潔的居家環境，和髒亂、汙穢的居家環境，相信多數人都會選擇前者，而非後者，當然財氣也不例外。居家環境整潔衛生，不僅能夠引來更多福氣、財氣進門，也可以讓別人對你留下好印象，讓你人緣變好，得到更多機遇。