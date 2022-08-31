為穩定偏鄉孩子的營養午餐品質，遂申請教育部「偏鄉學校中央廚房計畫」，補助學校1500萬元擴建中央廚房。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣大同國中是全國第1所辦理國中階段「學校型態原住民族實驗教育」的學校。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

為穩定偏鄉孩子的營養午餐品質，遂申請教育部「偏鄉學校中央廚房計畫」，補助學校1500萬元擴建中央廚房。（宜蘭縣政府教育處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

原住民族教育是宜蘭縣政府重要的教育政策之一，大同國中是全國第1所辦理國中階段「學校型態原住民族實驗教育」的學校，今（31日）舉辦泰雅青年學習場域暨中央廚房落成啟用儀式，邀請地方耆老祈福；縣長林姿妙表示，將持續提升教學設備，供原住民有更好的學習環境及用餐品質，共同拚出原民的好教育。

縣府教育處表示，為讓原鄉孩子有優良的學習環境，在縣府全力支持下，109學年度申請教育部國教署「營造原住民族文化學習場域計畫」，補助大同國中200萬元，打造「tqbaqan mrkyas」泰雅青年學習場域，成為具有文化素養的教學環境。

為穩定偏鄉孩子的營養午餐品質，遂申請教育部「偏鄉學校中央廚房計畫」，補助學校1500萬元擴建中央廚房，以提升廚房硬體設施設備、設置專人管理學校午餐業務、導入熟食配送服務管理系統，落實飲食教育；自111學年度起，大同國中將供應鄰近大同國小、松羅分校及樂水分校，共計4校，嘉惠220名師生。

教育處長王泓翔表示，大同國中是宜蘭公辦公營的實驗學校，以民族教育課程為主要特色，透過青年學習場域的興建，讓學生在傳統情境中學習與了解原住民的民族文化；為提升偏遠學校的午餐品質，會使用在地食材，將原住民的傳統美食加入菜單中，寓教於食，希望學生吃的美味、吃的安心、吃的健康。

林姿妙說，愈偏遠的地方，縣府愈要加緊關心、努力，今啟用典禮為讓偏鄉的同學能吃到最營養、最健康、最溫馨的營養午餐；強調甚麼錢不能刪，教育的錢不能刪，並指出原住民需要幫忙的地方，縣府將全力以赴，共同拼出原住民的好教育、好健康、好生活。