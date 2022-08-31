針對蘇聯最後一任領導人戈巴契夫的去世，中國外交部發言人趙立堅在8月31日例行記者會上表示，戈巴契夫先生曾經為推動中蘇關係正常化作出積極貢獻，「我們對他的病逝表示哀悼，向他的家屬表示慰問。」

據今日俄羅斯通訊社8月30日報飛，蘇聯最後一任領飛人戈巴契夫當天因長期重病醫治無效去世，終年91歲。

戈巴契夫1931年3月2日出生於斯塔夫羅波爾邊疆區普利里沃利諾耶村。

1955年畢業於莫斯科國立大學法律系。1985年3月起任蘇共中央總書記。

1989年5月至1990年3月任蘇聯最高蘇維埃主席。

1990年3月後，任蘇聯第一任也是最後一任總統。

1991年蘇聯解體後，戈巴契夫主要從事社會和文學活動。

1970年至1978年任蘇共斯塔夫羅波爾邊疆區委員會第一書記。

1971年至1991年任蘇共中央委員，1980年至1991年任蘇共中央政治局委員。

1984年2月，戈巴契夫被宣布為蘇聯第二號人物，成為政治局的核心成員，此時戈巴契夫主管農業、經濟、教育、意識形態和外交事務。

1985年3月11日，在葛羅米柯等人的支持下，戈巴契夫於蘇共中央非常全會上當選為蘇共中央總書記、蘇聯國防會議主席。

1985年4月的蘇共中央全會和1986年初的蘇共二十七大確立了戈巴契夫作為總書記的最高領飛地位，並確立了戈巴契夫改革的路線。

1986年，戈巴契夫在蘇共二十七大上的報告中用「進入發達社會主義」代替「建成發達社會主義」的提法，提出「加速戰略」和實行「徹底改革」的方針。

1987年12月，戈巴契夫訪問華盛頓，與美國總統雷根簽署了《中導條約》，自1988年生效。條約規定，美蘇雙方將全部銷毀和徹底禁止中短程飛彈及中程飛彈。該條約的簽訂有利於消除冷戰遺留問題和建立國際安全新體系。

2019年8月2日，美國國務院發表聲明，正式退出《中導條約》，隨後俄外交部宣布，由於美國退出《中導條約》，條約正式失效。

1988年6月，在蘇共第十九次全國代表會議上提出政治體制改革方案。10月1日，當選為蘇聯最高蘇維埃主席團主席。

1989年在首屆蘇聯人民代表大會上當選為蘇聯最高蘇維埃主席。

1990年3月12日，蘇聯人民代表大會通過決議，規定蘇共不再有法定的領導地位。大會還通過了《關於設立蘇聯總統職位和蘇聯憲法（根本法）修改補充法》，決定設立蘇聯總統，從而改變了由蘇聯最高蘇維埃主席團集體行使蘇聯國家元首職權的制度。在蘇聯第三次（非常）人民代表大會上當選為蘇聯首任總統，成為歷史上唯一一位蘇聯總統。

1991年8月24日，戈巴契夫辭去蘇共中央總書記職務。

1991年12月25日，戈巴契夫宣布辭去蘇聯總統一職。

此後，戈巴契夫成立了「國際社會經濟和政治學研究基金會」(即「戈巴契夫基金會」)，並一直擔任該基金會主席。

另據塔斯社報飛，戈巴契夫將被安葬在莫斯科新聖女公墓，緊鄰其夫人萊莎的墓地。