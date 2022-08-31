「三貂嶺站前走讀廊道營造」提供景觀休憩平台閱讀基隆河壺穴、水景和遠眺三貂嶺生態隧道，圖為模擬圖。（新北市觀旅局提供）

牡丹站前廣場的林蔭休憩空間模擬圖。（新北市觀旅局提供）

串聯起瑞芳三貂嶺與雙溪牡丹的三貂嶺隧道自行車道6月開始營運，牡丹及三貂嶺聚落成為重要的休憩據點，為推動雙百年環線計畫，新北市觀旅局在三貂嶺、牡丹打造文化敘事聚落，新北市副市長劉和然今率領市府團隊與設計監造及施工團隊，在牡丹車站旁籃球場舉辦開工典禮，工程總經費1.07億元，預計在2023年完工。

劉和然說，牡丹為金字碑古道與三貂嶺生態隧道匯聚點，也是雙百年環線的重要體驗場地，希望透過這些環境整合古道、鐵道、鐵馬的低碳旅遊，讓遊客重新感受雙百年環線的魅力。

觀旅局進一步說明，今日動工的「牡丹車站周邊聚落營造」是改善牡丹車站和水岸周邊環境、「三貂嶺站前走讀廊道營造」則是提供景觀休憩平台閱讀基隆河壺穴、水景和遠眺三貂嶺生態隧道，希望滿足在地居民活動以及外來遊客可以輕鬆停留。

觀旅局指出，十九世紀前人穿山越嶺墾拓猴硐、三貂嶺及牡丹聚落，到了二十世紀基隆河沿岸煤礦開採，將這三個具有豐富的百年文化聚落緊緊串聯成雙百年環線，觀旅局向內政部營建署爭取城鎮之心2.0補助，在三貂嶺、牡丹聚落進行重點空間環境整合，希望將帶來的人潮與效益延伸至聚落，為聚落帶來回饋，也能提供更好的旅遊環境享受這些雙百年深度文化體驗。

觀旅局在2019年完成「重現淡蘭百年山徑計畫」、今年度完成的「瑞三礦業（整煤廠）修復及再利用工程」，並配合新工處重建「三貂嶺隧道自行車道」，為因應可預見的觀光人潮，再針對牡丹及三貂嶺聚落兩個百年歷史的場域進行空間環境整合，預計2023年完工。