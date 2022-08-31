強化外國證券複委託服務及管理，台灣證券交易所與集保結算所規畫三大平台，包括：聯合徵信平台、風控監理資訊平台及保管後台服務平台，保護投資人資產安全、提升投資人對外國資產的信任。

證交所舉辦「證券市場新未來」記者會，說明未來將朝「建構ESG生態系」、「強化外國證券複委託服務及管理」、「推動資安防護升級暨大數據專案」、「積極推動及活化創新板」等四大方向推動。

管理複委託部分，證交所負責建立聯合徵信平台風控監理資訊平台。證交所表示，現行國內已建置證券商聯合徵信系統，多數證券商對前開系統運作已熟稔，證交所將比照國內模式，建置複委託聯合徵信平台，由各證券商申報客戶開戶、授信及違約資料，經平台彙整處理後，提供各證券商及投資人查詢投資人授信額度、實際使用額度等徵信資料及違約通報等服務。

風控監理資訊平台則為協助主管機關、券商公會及證券商掌握國內投資人及證券商複委託業務風險，證交所將比照國內信用交易模式，建置風控監理資訊平台，蒐集複委託交易相關監理資訊，除據以控管證券商授信風險外，必要時並提供相關資料予主管機關。

保管後台服務平台由集保結算所擔任複委託單一結算保管機構，提供相關服務並保障投資人資產安全。另外，考量現行證券商辦理複委託業務已趨成熟，與上手證券商或保管銀行間之下單或交割指示多採系統化，故集保結算所協助規劃複委託相關後台服務，以標準化及自動化為目標，並對證券商作業變動小、成本增加少、作業節點少、系統調整小的四大原則為方向。