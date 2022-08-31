COMEBUY「春茶-極萃烏龍」清爽消暑十分熱銷。（COMEBUY提供）

高溫天氣持續，酷涼清爽飲品順勢成寵兒。由於疫後消費者更注重健康飲食，手搖飲業者觀察，大眾點購純茶類時，選擇無糖者比率明顯攀升，占約7成；果茶類方面，點半糖以下占5成，其中有2成選無糖，讓味蕾更好品嘗水果本身甜味。品牌也抓住秋老虎商機，推出水果茶飲，低負擔又消暑特色可謂老少咸宜。

COMEBUY鮮調果茶中，一直深受客人喜愛的「鳳梨冰茶」，今年強力再推薦。嚴選台灣鳳梨加入茉莉綠茶，酸甜果香茶香，特別調製解渴誘人時尚茶飲，升級後的鳳梨冰茶，香甜果肉滋味更具層次感，對於怕鳳梨酸勁的客人將是很好的選擇，讓喜歡喝鳳梨香甜又不愛過酸的客人也會愛上。

另品牌也推「春茶-極萃烏龍」，強調是從眾多茶款中遴選出的「烏龍優良獎」比賽茶，春茶中含有較多的維生素、黃酮素等物質，並且茶芽更加柔嫩，甘甜滋味十分消暑。從銷量數據來看，該品項就賣出總佔比4％，人氣相當旺。