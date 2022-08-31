台中市議員陳文政8月31日業務質詢時指出，近年來台中人口密集的舊市區，住宅新案開始增加，處處都有地下室工程，建議都發局應將現行鄰近房屋鑑定範圍，從開挖深度1倍以上，直接明定至3倍，保障鄰近居民與建方兩邊權益。都發局長黃文彬回應，針對台中市建築物施工管制辦法中的1倍和3倍差異可再討論研議，請各區民眾配合勘查或鑑定，以保護民眾權益。

陳文政表示，台北市鄰屋鑑定範圍，規定為開挖深度的3倍，相較之下，台中只規定1倍以上，明顯不足，台中近年重劃區地價狂飆，許多建商開始將目光轉至人口稠密的舊市區，但台中舊市區建築的屋齡，多超過35年以上，且當時的結構、用料、法規強度，都無法與921震後相比，若鄰屋鑑定範圍太小，若開工後發生鄰損，在沒有事前鑑定的情況下，很難歸咎屋損原因，對建方與鄰近街坊來說，都相當沒保障，也造成社會與司法資源的浪費。

陳文政說，建議市府應參考台北市標準，將工地週邊房屋鑑定範圍明定至「開挖深度3倍」，推動街區再造、老屋整建的同時，也應納入「鄰屋鑑定」規範，以事前公正客觀的鑑定數據，在開工後發生鄰損時，可以儘速釐清責任，保障改建者與鄰居雙方的權益。

黃文彬指出，台北和台中地質差異在於土層不同，台中市是卵礫石層，台北市是黏土層，因土層不同，防護作業也有差異，台中市用擋土牆，台北市是連續壁，工法也不同。但針對台中市建築物施工管制辦法中的1倍和3倍差異可再討論研議，討論過程中須請各區民眾配合勘查或鑑定，以保護民眾權益。

黃文彬提到，老屋若單獨拆除，不需鑑定，現在很多建案是拆併建（拆除併新建），都發局要求在深度不變的範圍內作相關鑑定，希望民眾配合鑑定單位進入室內檢測，讓資料建置完善，涉及責任釐清也較不會有爭議。