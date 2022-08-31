基隆市政府31日上午舉行暖暖運動公園運動場地坪及照明更新的啟用儀式，由副市長林永發主持。林永發表示，市府在3年內投入近3500萬元，優化暖暖運動公園環場步道、兒童遊戲場、各運動場地地坪及照明更新，提供民眾優質運動休閒場域。

林永發表示，暖暖運動公園啟用迄今已逾20年，有直排輪溜冰場、籃球場、網球場是基隆重要運動場域，這次整修改善場地地坪及照明設施，是民眾下班後夜間運動的最佳場域。

林永發指出，市府三年投入近3500萬元，改善周邊環場步道、兒童遊戲場、運動場地地坪及照明更新，在立法委員蔡適應協助下，中央補助1945萬元，而在本市議員支持下，本府自籌1458萬1565元依序完成整修。

主管單位市立體育場表示，經過這次整修工程，不僅解決過去場地生苔、濕滑等問題，周邊廁所都大幅改善，市府日後會加強管理維護，除了期許市民朋友共同愛惜，也感謝愛好運動的市民朋友，在改善過程中不斷給予主辦單位建議。

園區面積8.6公頃的暖暖運動公園，與暖東苗圃隔著一座入口意象以礦坑文化為設計理念的暖暖吊橋，兩相對望，園區內休憩運動設施豐富多元，除有今年2月開放使用的環場步道、6月啟用的遊戲場，今日落成嶄新籃球場、網球場及直排輪溜冰場供民眾使用，整體空間更加完善舒適，也讓基隆成為友善運動城市。