幸福新北，光耀安坑！三環六線中預計今年底將完工通車的安坑輕軌，目前正進行K6安康站至K9十四張站的第二階段高架段的列車動態測試。市長侯友宜於今(31)日前往視察，後續將啟動全線系統整合測試，期許安坑輕軌能在年底完工，提供市民有一更便捷舒適的綠色運具。預期安坑輕軌通車後，安坑地區的居民前往雙北市中心通勤時間將縮短15至20分鐘。

安坑輕軌列車動態測試。(圖／新北市政府捷運局提供)

市長侯友宜表示：全長7.5公里的安坑輕軌，繼今年1月份開始平面路段(K1雙城站至K5景文科大站)的列車動態測試後，目前已推進至K9十四張站，安坑輕軌整體進度已達9成以上。受到去年、今年疫情影響，以及缺工缺料的情況下，施工團隊仍努力不懈於4月完成全線軌道作業，並將全數15輛列車運抵機廠，5、6月則進行高架段22.8KV電纜線及架空線佈設，目前展開第二階段高架段的動態測試，接續系統整合、穩定性測試及新北捷運公司的模擬演練完成，並經本府初勘與交通部履勘，在安全無虞情形下，朝向年底完工通車目標努力。

今日視察行程，市長侯友宜特別邀請安坑輕軌沿線的里長，共同參與台北小城站至十四張站區間動態測試，除向市民宣達工程進度，同時讓大家事先體驗列車行駛的穩定及舒適。此外，也透過實際步行方式，來感受安坑輕軌十四張站轉乘至新北環狀線僅需2分鐘步行時間，未來將大幅縮短安坑至雙北市區的通勤時間，並提升通勤的便捷性。

安坑輕軌通車後除可縮短安坑地區居民前往雙北市區15至20分鐘之外，沿線美食景點將帶動觀光休閒風潮。如K4耕莘安坑院區站旁車子路荷花池、二叭子植物園，K7陽光運動公園站的陽光運動公園都很適合闔家搭乘輕軌前往休憩運動，而K6安康站至K8新和國小站間的安和路上更是美食林立。捷運建設除帶來通行的便捷，同時便利市民滿足各項民生需求，透過軌道建設來創造附加的經濟價值。

捷運局長李政安簡報說明安坑輕軌計畫。(圖／新北市政府捷運局提供)

捷運局長李政安說明，安坑輕軌計畫截至111年8月底整體進度已達92%，15輛列車於今年4月份全數運抵機廠，高架車站結構完成，正持續進行裝修工程及水環收尾作業；自今年7月29日列車開進K9十四張站後，隨即啟動全線列車動態測試作業，展現核心機電各系統性能。此外，安坑輕軌除全線供電系統完成外，主線段通訊、號誌、監控子系統亦安裝完成，整體機電設備安裝進度達85%。至於全線系統整合測試持續朝向9月上旬完成目標努力，迎向年底完工通車里程碑前行。