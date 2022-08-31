大陸商務部長王文濤今（31）日視訊參加在香港舉行的一帶一路高峰論壇，他致辭時表示，支持香港盡早加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP），並鞏固金融中心地位。大陸國務院副總理韓正則稱，希望香港繼續發揮對外交流窗口的作用。

香港《明報》報導，王文濤表示，商務部支持香港鞏固自身國際貿易中心地位，參加中國國際進口博覽會等重要展會，支持香港鞏固金融中心地位及提升香港航運中心地位，也支持香港盡早加入RCEP，並發揮香港亞太區國際法律及解決爭議服務中心作用，協調解決投資爭端。

大陸國資委主任郝鵬說，香港作為國際金融、貿易、航運中心，在「一帶一路」建設中發揮重要作用，已成為中央企業的「重要夥伴、橋梁紐帶」。香港擁有自由開放的營商環境，會繼續發揮香港在金融、法律、會計等方面的優勢，促符合中央企業赴港上市、發債、設立財資中心、地區總部及貿易平台等。

韓正參與論壇時重申習近平的七一演講，指北京中央將「長期堅持一國兩制」，支持香港保持獨特地位優勢。他並稱，香港長期以來亦屬中西文化交流窗口，期望香港繼續發揮對外文化交流窗口的作用。