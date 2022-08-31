有「台灣賽車教父」之稱的網紅廖老大，近期趁勢跨足手搖飲品牌「阿娘喂！廖老大」，鼎盛時期全台加盟店達531間，結果不斷被客人嫌味道難喝，目前只剩下120間。近期他親自巡視分店後，驚覺有一半不合格、開直播狂轟加盟主的品質管控，對這樣的作法，成人片導演圤智雨感嘆，好牌都被自己毀了。

31日圤智雨在臉書發文表示，廖老大的公關危機處理不當，因為其一就算飲料本身就是不好喝，公開批評自己的加盟主，會讓外界認為內部問題很大；其二，若有需要管理教訓加盟主，大可以在企業內部進行，不僅有面子還能私下改良味道；其三，開店前應該對品質有制定SOP，而非嫌監督者有缺失，否則「同樣是網紅開的店，怎麼滴妹就沒此問題。」

圤智雨接著說，其四，他認為飲料分店開得太快，一定會跟蛋塔店一樣，開得快、倒也快，況且廖老大飲料店並沒主打商品，「清心茶好喝，五十嵐奶茶濃，可不可紅茶香，那你的呢？」並直言「我覺得你賣的是人不是茶喔」；其五，若桃園王姓前議員覺得爛，那最好的行銷應是改造好商品，拿去給敵人品嚐。

最後，圤智雨也說飲料LOGO很有特色，「但也很台，換個吉祥物變卡通版吧，台北人不吃台這套，想想，你會看到大家手上拿星巴客逛街，但不會看到拿廖老大逛東區吧」，他語重心長表示，網紅不代表無敵，商品好才是上上籤，因為「反骨也很紅，但開店也是倒，就是跟你ㄧ樣，沒顧到商品特色」。

事實上，官方也已表示，為管控飲料品質已決定暫停加盟，只會讓已開幕的120間店繼續經營，因為要先顧好這些店的品質，因此退還400位加盟主的1.4億現金，之後會再討論是否開放加盟。而目前官方也已調整茶飲口味，並聘任督導到各店巡查監督，並期盼能藉此讓店家的生意回穩。