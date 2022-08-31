中國外交部發言人趙立堅今天（31日）主持例行記者會。有記者提問，美國國務院發言人在回答記者關於台海局勢的提問時說，「中方的反應過度並且是進行挑釁，而美方的反應則是有分寸且負責任的」。趙立堅反駁，「台海局勢緊張的前因後果一清二楚，是非曲直一目瞭然。美方挑釁滋事在先，中方正當反制在後，合理合法，必要適度。」

趙立堅表示，美方違背一個中國的承諾，損害中國主權和領土完整，卻指責中國反應過度。美國軍艦頻繁打著航行自由的幌子在中國周邊海域炫耀武力，卻指責中方進行挑釁。對於這種顛倒黑白的做法，中方不會接受，國際社會也不會認可。

趙立堅指出，美方應該做的是，停止虛化、掏空、歪曲一個中國原則，恪守尊重他國主權和領土完整，不干涉內政的國際關係基本準則，回到中美三個聯合公報和一個中國原則上來，而不是一味推卸責任、倒打一耙，甚至試圖製造更大的危機。