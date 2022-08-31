自疫情以來，警方肩負的治安、交通等任務外，同時也站在第一線協助執行政府的相關防疫工作。中華國際佛光會號召會員捐輸防疫物資，30日前往清水警分局贈送N95防疫口罩1000個，由分局長游永中率幹部及清水派出所員警代表接受。

中華國際佛光會號召會員捐輸防疫物資，昨日上午10時許，由宋區委孟政帶領清水一、二分會師兄、姐等人代表，贈送N95防疫口罩 1000個於清水警分局表達感謝。

中華國際佛光會表示，警察人員在這場防疫延長賽中，一直是扮演重要關鍵的鋒衞角色，為感念員警的辛勞，以捐贈防疫物資方式，為警加油打氣，以發揮「以慈善福利社會」，肯定警方促進大眾平安，人心安定、社會祥和的正向能量。

清水警分局分局長游永中表示，疫情以來，分局同仁均全力配合執行政府施行相關規定，同時也常提醒同仁務必作好個人防護及自身健康，同時籲請民眾務必配合及遵守，全民防疫一起，更感謝全聯賣場員工對於警方防疫工作的支持與肯定，在嚴峻的疫情期間，獲得民眾鼓勵打氣，是員警持續防疫的最佳動力。

分局長游永感謝中華國際佛光會贈防疫物資讓員警能多一份保障，安心做好防疫、治安、交通等工作，同時對於警方執勤給予支持與肯定，在嚴峻的疫情期間，能獲得民眾鼓勵打氣，是員警持續防疫的最佳動力。