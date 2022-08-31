行政院拍板明年度中央政府總預算案，其中國防預算編列達4151億元，較今年度大增475億元，約增12.9％；蔡英文總統表示，國防預算史上最多，面對中國大陸軍事威脅，政府應該做好完整應變的準備。明年度的國防部預算，首次突破4000億元，就是希望提供國軍更寬裕的支持，強化軍事整備工作。而一份最新的民調指出，對於明年國防預算首度突破4000億元一事，雖然有70.3％的民眾表示支持，但也有49.1％的民眾認為沒有幫助，引發討論。

《Yahoo奇摩》31日起進行網路民調，針對蔡英文下令國軍強力反制中共無人機侵擾防區，台灣民眾對這件事情的看法，截至31日16時30分，已有約3000人參與投票。對於「蔡英文下令國軍強力反制中共無人機侵擾防區，你的看法是？」，有59.7％的民眾認為「非常支持」、10.6％的民眾認為「還算支持」、4.9％的民眾認為「不太支持」、14.3％的民眾認為「完全不支持」、10.5％的民眾認為「不知道／沒意見」。

針對「明年國防預算首度突破4000億元，你認為對保衛國家安全有幫助嗎？」，有24.6％的民眾認為非常有幫助、有19.9%的民眾認為還算有幫助、有16.5%的民眾認為不太有幫助、有32.6%的民眾認為完全沒幫助、有6.4%的民眾認為不知道／沒意見。