中央流行疫情指揮中心公布31日的疫情狀況；國內新增3萬4623例，新增21例死亡。指揮中心表示，病例數逐漸增加，可能進入下一波流行。而醫師沈政男臉書貼文提醒，BA.5帶動曲線上揚，與BA.2形成黃金交叉，正式進入BA.5疫情階段。他提醒，今年的傳染力是去年的10倍以上。

九月開學季到了，有外籍學生也陸續來到台灣上課，這也讓台灣疫情再度升溫，醫師沈政男在臉書發文表示，預估BA.5比例在本周也將超過五成，與BA.2形成黃金交叉，正式進入BA.5疫情階段。他提醒，去年中秋聚會沒染疫的親友組合，不代表今年不會，因為今年的傳染力是去年的10倍以上。

沈政男表示，BA.5高峰會是多少？以全球來看僅有日本超過BA.1/2，因此推估台灣不會超過十萬，最低就是三萬多人，「但要說最低就3萬多，下周就不只了」。不過，最重要的是自身保護力，現在至少還有1千5百多萬人沒確診過，而其中1千萬人的疫苗保護力只有不到三成」。

沈政男也提到，開學了，有班級馬上停課，9月12日以前適用停課舊制，光是接下來13天，至少在北部就會有很多班級停課，因為BA.5比例已達5成，而到了9月13日以後，疫情如果太嚴重，恐怕你要小朋友來上課，許多家長也不會放心。

對於中秋節將至，今年到底能不能安心烤肉？沈政男寫道，民眾應該能感受到現在周遭陸續，又開始有親朋好友確診，所以把口罩戴好不能少，也要持續注意保持社交距離並減少群聚，去年中秋聚會沒染疫的親友組合，不代表今年不會，今年傳染力是去年10倍以上。

另外，有愛爾蘭科學家發現了感染Omicron病毒最新變種BA.5的病人，可能會產生夜間盜汗的徵狀，據《每日星報》的報導，英國科學家們目前正忙著研究BA.5亞變種的最新症狀。

近期新的研究結果表明，若有人感染了新冠肺炎，且只有在夜間會出現「盜汗」的情況，則他有很高機率感染了BA.5。根據愛爾蘭都柏林聖三一學院（Trinity College Dublin）歐尼爾（Luke O'Neil）教授的說法，「盜汗」症狀是由BA.5的新毒株引起的，「免疫系統和病毒的輕微變種可能會發展出稍微不同的症狀，盜汗便是其中一個特徵。」