宜蘭三星鄉昨（30）發生1名男子被發現陳屍果園水溝內，死者在水深20公分的水溝呈現「盤坐」姿勢，警方勘驗身體無外傷，檢方相驗後確認死因為「心血管疾病自然死亡」，身分為62歲林姓男子；而死者生前最後見到面的邱姓友人說，28日時死者還與他聊天2小時，之後說要去三星鄉後就音訊全無。

據了解，男子盤坐在水溝內死亡，警方初步勘驗身體無明顯外傷，並用人臉辨識系統確認死者身分為戶籍在五結鄉的62歲林姓男子，家屬經通知到場指認，確認其身分；家屬表示，林男平時寄居在南投的姐姐家，無交通工具代步，3天前（28）才搭車到宜蘭羅東找友人。

而1名自稱與死者在生前幾天曾見過面的邱姓友人說，死者林男29日還在友人的羅東租屋處聊天約2小時，之後說要到到三星鄉大隱村，之後就斷了聯繫，對於得知死訊相當遺憾；而檢方今與法醫進行相驗後，確認死因為「心血管疾病自然死亡」。

事發當天是當地1名黃姓鄰長準備前往自家梨子園灌溉施肥，行經水溝旁時，發現林男盤坐在水深約20公分的水溝裡，呼喊幾聲都無回應，趕緊報警；警方到場時，林男已明顯死亡，初步研判無明顯外傷、身體僵硬。