你最久能跟另一半不聯繫？一天？一個禮拜？近日一名女網友在臉書社團「匿名2公社」發文，她表示自己和男友交往已超過15年，因為彼此家庭關係就沒結婚，但不知道是因為距離還是時間問題，兩人變得越來越生疏，甚至可以一個月不說話、一整年沒見面，最誇張的是原PO住院開刀，男友也不知情，讓她忍不住上網求助，「初戀這樣真的正常？」

原PO和男友交往15年卻可以1個月都不聯繫。（圖／翻攝自臉書社團「匿名2公社」）

原PO淚訴，自己和男友交往已經15年，但感覺卻和單身差不多，不但可以一個月沒聯絡、一整年不見面，就連自己開刀男友也不知情，原PO也有試著挽回感情，撒嬌跟他說聲「想你」，換來的卻是兩天的不讀不回，只有特殊節日才會得到他的回覆，問他原因也只會被「我沒注意到」、「很少看手機」這種敷衍藉口應付。原PO因為也有自己的生活要忙，所以很少跟他鬧，但夜深人靜時還是會忍不住有「我算什麼？」的想法，這樣畸形的戀愛真的讓她很困惑，「初戀這樣真的正常？」

網友們都認為這連朋友都不算。（圖／翻攝自臉書社團「匿名2公社」）

貼文一出，立刻引發網上熱議，不少網友留言評論，「你們連朋友都不如啊，妳到底在幻想什麼男友？」、「這不叫交往，叫點頭之交」、「自欺欺人吧妳」、「你確定是男友？！」、「這其實只是一段自我欺騙的感情」、「二個都有問題。你確定你有在經營感情？還是只想索取？」、「這樣的相處模式比網友還網友，要不要考慮一下分手啊？」