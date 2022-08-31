女星王嫚萱（湘瑩）近年積極朝戲劇發展，並在日前挑戰8點檔，親民的湘瑩除了不時分享工作日常，她還難得大解放、穿比基尼現身泳池，解放前凸後翹的好身材，湘瑩下水消暑，不少網友看她辣照，眼睛更是大吃冰淇淋。

一向包緊緊的湘瑩今（31日）難得大解放，在網上曬出黃色綁帶比基尼照，直呼：「終於下水了」，湘瑩放送岸上美照和泳池戲水照，美胸、蠻腰和纖細四肢全都露，前凸後翹的S曲線超養眼，好身材相當不科學。

湘瑩辣照吸引女星劉曉憶喊犯規，湘瑩笑說：「哈哈哈，姐，我平時都包起來，需要的時候再拿出來」，楊皓崴直說會暴動，湘瑩則幽默說：「讓大家解暑一下」，網友也紛紛留言：「身材真好」、「好胸喔」、「真的美」、「泳裝照太辣了」，還有人發現湘瑩背上有刺青，她則大方表示：「是大學時期刺的，現在很少讓她出來跟大家見面」。

39歲湘瑩當年在節目《小氣大財神》以助理「小惡魔」竄紅，2012年捲入Makiyo醉毆小黃司機事件，演藝事業沉寂一陣子後，才戰戰兢兢地嘗試復出，湘瑩近年積極朝戲劇發展，並在日前首度嘗試加入8點檔，全心衝刺事業。