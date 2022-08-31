朝清宮指出，「草屯媽」新建太歲殿耗時2年，歷經疫情缺工、銅價飆漲等困難，終於完成，希望媽祖能持續保佑縣民，祈福疫情早日退散，保佑士農工商都平安發財。(吳建輝攝)

號稱「全球最大的純銅鑄媽祖神像」31日在南投草屯朝清宮完成安座儀式，廟方人員請來吊車將道士掛上4層樓高的媽祖上面，進行開光儀式，朝清宮指出，「草屯媽」新建太歲殿耗時2年，歷經疫情缺工、銅價飆漲等困難，終於完成，希望媽祖能持續保佑縣民，祈福疫情早日退散，保佑士農工商都平安發財。

南投草屯朝清宮主神供奉媽祖，是草屯最重要的信仰中心之一，人稱「草屯媽」，31日在縣長林明溱、立委許淑華、馬文君、朝清宮主委黃添榮等人的見證下，完成安座儀式，而該純銅媽祖神像11.9公尺，連同大理石的底座共有12.5公尺，相當於4層樓高。

朝清宮主委黃添榮指出，朝清宮媽祖是清水朝后宮湄洲天上聖母的分靈，在草屯已經有60餘年的歷史，2年前媽祖指示，希望能在原本廟的旁邊新設一座太歲殿，隨後並著手設計打造，當時就在太歲殿的上面規畫打造純銅媽祖像。

不過因為廟旁的土地並不是廟方所有，地主開價一坪12萬，且近年因疫情桐價的部分也不便宜，就算請示媽祖表示有困難，但媽祖仍相當堅定，還要求今年之前一定要完工，而冥冥之中媽祖也都有安排，讓工程能夠順利進行。

黃添榮說，而從確定設計方案後，準備購地來興建廟宇時，地主突然就表明願意賣地，且價格還相當優惠，而當時純桐神像與廠商簽下3000萬的合約，不過後來遇到疫情讓銅價價格飆漲，從每公斤5000元飆到1萬2000元，不過因為早就簽約，因此廠商也只能照合約走，媽祖早就都有安排。

黃強調，朝清宮打造世界最大的純銅媽祖神像，從太歲殿到媽祖總價超過上億元，未來勢必成為南投縣內的新地標，也期盼能夠帶領更多信眾到南投朝聖，也希望能為南投推展宗教文化活動助一份心力，期盼一同發揚媽祖的理念，將媽祖精神發揚光大。