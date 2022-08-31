精英（2331）今天舉行法說會，由董事長鍾依文主持。精英旗下精強，將在10月1日分割，由精英百分百持有，精強專攻工業電腦等新事業，目前精強年營收約20-30億元，鍾依文有信心地表示，目標未來5年精強營收將擠入台灣工業電腦前5名，精強會是精英旗下的第一顆鑽石，未來還會有很多顆「精」字開頭的小鑽石，規劃3年後會有3顆「精」字小鑽石上市櫃。

精英7月自結財報，稅後淨利1億元，年增9%，每股盈餘0.18元，今年前7月累計淨利達6.19億元，每股盈餘1.11元。就上半年而言，在訂單持穩，加上內部加速組織轉型效益浮現，並積極控管料況下，營運動能較去年同期大幅翻轉、由虧轉盈。加上受惠業外匯兌收益挹注，拉抬上半年稅後純益達5.2億元，每股稅後純益（EPS）0.93元。

展望3Q、4Q，鍾依文表示，預期整體市場將持續經歷通膨及需求修正，下半年至明年2Q，整體產業仍看不到反轉，會協助品牌客戶消化庫存，精英本身內部已提早做風險控管規劃，且庫存健康表現優於同業，仍朝著石頭擠出水目標，力拚營運增長目標達陣。

精英今年以來營收維穩雙位數年成長，尤其第二季在出貨動能彈升下，營收突破107.82億元，季增、年增率達45％上下，站上2015年第四季以來單季新高。

精英在電動車產業鏈方面，拿下全球最大車廠、油公司訂單，為持續衝刺充電樁、物聯網等新事業，因此，8月董事會通過將充電樁、工業電腦等事業進行分割，由旗下全資子公司精強科技善加經營，排定10月1日為分割基準日。