全球記憶體模組及快閃記憶體品牌廠威剛(3260)旗下電競品牌XPG周三正式推出「XPG PRECOG S電競耳機」、「XPG SLINGSHOT電競滑鼠」、「XPG BATTLEGROUND L電競滑鼠墊」，最新三款電競周邊戰備，設計簡潔時尚與效能優異表現兼備，且價格親民；比神隊友更給力的XPG，不斷推出滿足玩家需求的效能產品。

團戰遊戲中，與隊友清晰順暢溝通，敵人腳步聲、槍聲皆是團隊或個人取得勝利的關鍵點，XPG PRECOG S是一款高CP值入門款沉浸式電競耳機，使用50毫米大直徑高品質音頻驅動器，提供玩家乾淨清晰的音頻與細緻的遊戲臨場感；堅固與輕巧兼具的設計結構且具備自動調節頭戴和大耳罩旋轉功能，提供長時間配戴的舒適感。 XPG PRECOG S電競耳機搭配標準組合音頻插孔和盒裝分線器電纜，支援多種平台(PC、遊戲主機以及行動裝置)。

好的電競滑鼠可幫助玩家長時間戰遊，於決勝時刻精準移動、槍槍準確，快速切換畫面等小細節，XPG SLINGSHOT電競滑鼠集靈敏、舒適、時尚及輕巧於大成，完全符合玩家需求；利用XPG :Exoskeleton設計語言，精心打造XPG SLINGSHOT電競滑鼠，符合人體工學的產品曲線，深具美感的曲線設計可減輕手部壓力給玩家極舒適握感；玩家更可透過XPG PRIME設定與創作，輕鬆變化RGB燈光效果與靈敏度調整，簡易且一目了然的操作介面讓您快速輕鬆地自定義和管理XPG SLINGSHOT電競滑鼠，享受完全控制的最佳工具。

XPG BATTLEGROUND L電競滑鼠墊採用天然防滑橡膠底座，光滑超細纖維材料與精緻的縫合包邊，長時間使用不會磨損或起泡。與XPG SLINGSHOT電競滑鼠搭配使用，提供玩家完美的PC遊戲體驗。除了標準版XPG BATTLEGROUND L電競滑鼠墊外，XPG還為XTREME SAGA粉絲量身訂做品牌大使蜜拉限量版本的XPG BATTLEGROUND L電競滑鼠墊。