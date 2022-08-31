A股三大指數31日全線回檔，滬指盤中跌超1％，失守3,200點整數關口。終場滬指收報3,202.14點，跌0.78％，成交額人民幣（下同）4,318億元。深成指收報11,815.79點，跌1.29％，成交額5,646億元。創業板指收報2,570.41點，跌1.60％，成交額1,871億元。
盤面上，太陽能、儲能、汽車產業鏈均下跌，上機數控、鈞達股份、智光電氣、三維化學、江淮汽車等近30股跌停，陽光電源、固德威、南都電源等近20股跌超10％。
大金融概念午後拉升，帶動滬指一度翻漲，中國銀河觸及漲停，寧波銀行、中國人壽、中信建投等紛紛走高。此外食品、白酒、傳媒等類股走勢活躍。
大陸商品期貨31日收盤走勢分化，燃料油跌逾4％，原油跌逾3％，低硫燃油、瀝青、焦炭、焦煤跌逾2％；滬鎳漲逾3％，不鏽鋼漲逾2％，玻璃、菜粕、紙漿漲逾1％。
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