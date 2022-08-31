顏姓老翁去年初在桃園火車站搭訕女高商學生，得知其缺錢，竟起色心，以500元為代價和其性交。更通知王姓、童姓老翁一起加入，害女高商學生得到菜花。全案東窗事發後，王、童遭桃園地檢署依違反兒童及少年性剝削防制條例，顏翁則通緝中。

檢方調查，顏姓老翁去年初在桃園火車站搭訕女高商學生，看到其穿學校制服且外表稚嫩，竟起色心，閒聊時知道女高商生缺錢花用，相約放學後在速食店見面，並帶到火車站後站陽明公園男廁，以500元為代價與其性交。

隨後顏男為了媒介賺錢，性交後竟當起「雞頭」，告知王姓老翁此事，王聽到消息，趕往陽明公園，並載女高商學生到某旅館開房間，以每次2200元為代價，共開2次房間。去年4月時，顏男又媒介童男前往，2人先在某國小碰面，顏男載她到自己住處以1500元性交4次。

王、童坦承犯案，王男說，事後都有給顏男2000至3000元。童男則說，與女高商生外出4、5次，在住處與她接吻、撫摸胸部。

女高商生表示，搭乘火車上課，有阿伯搭訕，詢問想不想賺錢，因此和他們發生性行為，也為此染病。檢方發現，王男從2021年1月6日至3月6日撥打給高商學生121通，童男則是29通，顏男5通。

王男、童男所為違反兒童及少年性剝削防制條例，檢方也說，雖然女高商生領有輕度身障手冊，但她可以明確表達與王、童發生性行為意願，因此不能對2人以乘機猥褻罪相繩，偵查後以違反兒童及少年性剝削防制條例起訴。至於顏男則是未到案，通緝中。

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