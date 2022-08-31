新北市府花費5700萬元預算推行「新北幣」，除可綁定信用卡、推廣市府活動，民眾參與還能獲得點數。不過新北市議員黃俊哲今質詢時指出，至今僅五股市場79家業者加入，是沒人用的集點卡，上千萬元預算彷彿打水漂。研考會副主委紀淑娟表示，79家是一場活動數字，目前已有2000多家商家有意願合作，會陸續推動，但黃俊哲認為，有意願不代表已經合作，市長任期只剩幾個月卻大撒幣，要求研考會提出具體規畫內容。

黃俊哲指出，市府花了這麼多錢，簡言之就是一個「集點卡」，市府7月在五股市場試辦，發放100點，但實際上攤商表示根本沒人用，大家還是習慣常用的Linepay，為了新北幣搞無用平台，毫無意義。

黃俊哲說，市府宣稱後續規費繳納折抵、場館入場、公益捐款服務，台北市一個「台北通App」就可以做到，新北市之前的「我的新北市App」要被放棄了嗎？

研考會副主委紀淑娟表示，初期系統建置需要投入一定預算，希望透過新北幣發行，鼓勵市民參與市府舉辦的活動。

紀淑娟說，市府在年底前後續還有幾波活動推出，目前除了跟商家百貨商圈，還有雙北地區超商有意願，大約2000家有意願，會陸續納入。