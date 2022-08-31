林柏宏今（31）日出席浪琴表高雄漢神巨蛋名品店開幕活動，他配戴全新Spirit先行者系列Zulu Time腕表亮相。（柯宗緯攝）

林柏宏今（31）日出席浪琴表高雄漢神巨蛋名品店開幕活動，他配戴全新Spirit先行者系列Zulu Time腕表亮相。（柯宗緯攝）

林柏宏今（31）日出席浪琴表高雄漢神巨蛋名品店開幕活動，他配戴全新Spirit先行者系列Zulu Time腕表亮相，自曝從小就是乖寶寶，不管是工作還是與友人相約都不愛遲到，但若女友遲到呢？他超暖直說「遲到1小時也沒關係啦！」

林柏宏說，自己非常喜歡「先行者」系列概念，如同他在工作上不斷挑戰自己，擁有不同角色，唱歌、演戲、主持等工作都有全新的冒險，「先行者故事， 跟我就像是不謀而合」，希望在工作的心境跟先行者一樣，不斷突破做出不同嘗試。

他透露，他是個守時的人，學生時期雖沒拿到全勤獎，但因為家住得遠，會特別早到學校，甚至在學校睡一覺，同學才到齊。而對於工作上，他也非常守時，「我如果遲到會非常有罪惡感」，尤其是拍戲，每天有很大量班表要完成，因此要特別守時。

雖然本身不愛遲到，但可以忍受別人遲到嗎？他笑說，有些朋友不能太準時，有固定會聚會朋友會遲到20分起跳，但至少要提前講，如果消失的話就不行。至於女友若遲到能接受嗎？「比如要約3點，就說我們約2點半」，媒體笑問「對女友忍耐度是半小時嗎？」，他傻笑直說，「遲到1小時也沒關係」。