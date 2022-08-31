澎湃新聞報導，一列裝載著507噸茶葉、農資產品的中寮鐵路國際貨運列車，8月31日從福州江陰港站駛出，開往寮國永珍，這標誌著福建首趟中寮鐵路國際貨運列車成功開行。

中國鐵路南昌局集團有限公司福州車務段副段長劉金華稱，這趟列車裝載的貨物均為福建本土生產。列車途經昆明，從磨憨鐵路口岸出境，沿中寮鐵路抵達終點站寮國永珍，全程執行時間約5至7天，里程3510公里。

為確保中寮鐵路國際貨運列車順利開行，中國鐵路南昌局集團有限公司福州車務段加強與中鐵貨櫃公司、福州海關、福州國際班列服務有限公司的溝通協作，進一步規範貨物通關監管查驗、貨櫃鐵路安檢查危、裝載加固方案等作業流程與標準。同時，積極開展鐵路國際聯運業務培訓，協調運輸計畫和裝卸車組織，確保完成首趟列車開行任務。

福州國際班列服務有限公司執行董事陳琳濱表示，福建中寮鐵路國際貨運列車的開行，打通了福建沿海地區直達寮國以及東南亞陸路的快捷通道，進一步推動與瀾湄合作、東協10＋1、10＋3戰略及RCEP協定等機制有效對接，對推進兩地物流上下游產業鏈布局，加強區域之間的貿易聯繫，促進東南沿海與東協經濟實現更高層面的互聯互通、協同發展具有重要意義。

下一步，鐵路部門將力爭福建中寮鐵路國際貨運列車的常態化開行，持續優化「門到門」一站式配套服務，做好鐵路運力保障工作，為福建當地及周邊省市進出口外貿企業提供便捷的國際物流通道。同時，鐵路部門還將通過加強路企合作，為福建拓展國際雙邊經貿往來，開闢更多便捷的運輸通道。