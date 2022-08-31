王楨文老師已經投入鳥類紙雕藝術創作20多年，作品多次巡迴英國、加拿大、紐西蘭等國家展出，其中作品「反嘴鴴Avocet」更獲得英國皇家鳥會永久典藏。(參山處提供／吳建輝南投傳真)

來自彰化的國寶級紙藝師王楨文，31日將自己畢生精華作品捐增給參山國家風景區管理處，未來將在松柏嶺遊客中心裡的茶文化主題館展出，野鳥紙藝大師王楨文說，他將畢生都奉獻在剪紙藝術以及鳥類的生態保育，能讓作品妥善典藏在參山處展出，希望鄉親在觀賞作品時，也能同時重視生態保育，認識台灣豐富的自然生態。

王楨文是長期致力野鳥紙雕藝術創作及剪紙藝術教學，是國際公認的野鳥藝術家、紙雕大師，31日他將自己40餘幅野鳥生態剪紙作品，捐贈給交通部觀光局參山國家風景區管理處，這批紙雕藝術品價值超過600萬，未來也將巡迴全國各遊客中心展出。

王楨文指出，今天他所捐贈的作品，未來都交由參山處全權處理，也相信參山處會妥善保存與運用，他也提到，因為目前身體健康因素，未來的創作可能也會減少，因此希望能夠有更多人看到他的作品，持續將紙雕藝術傳承下去。

參山處長表示，跟王楨文老師的緣分很深，過去老師長期協助參山處辦理鷹揚八卦等生態紙雕藝術展出、座談及教學，也捐贈很多作品給參山處蒐藏，所以特別感謝王楨文的付出，也期盼老師能夠持續創作，將更多作品呈現在世人眼中。

曹忠猷還說，過去王楨文老師已經投入鳥類紙雕藝術創作20多年，作品多次巡迴英國、加拿大、紐西蘭等國家展出，其中作品「反嘴鴴Avocet」更獲得英國皇家鳥會永久典藏，未來老師所致贈的作品，將結合生態保育、紙雕藝術等，持續推廣疫情後的生態旅遊。