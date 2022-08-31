樂天桃猿今天與富邦悍將達成「2換2」交易案，這也是中職睽違9年再度有球員交易，總教練曾豪駒認為，交易案對於棒球生態是有幫助的，他也透露自己在擔任打擊練時，心中就有萌生交易的念頭，執掌兵符後更希望在自己任內有個成功交易案，「希望這只是個開頭，慢慢也有其他交易案出現。」

桃猿這次主動出擊，向富邦提出交易的可能性，雙方很快達成共識，最終桃猿送出王躍霖、林澤彬，迎來楊彬、楊晉豪。曾豪駒認為這次交易雙方是各取所需，教練團跟球團、領隊商討這件事，最終請領隊浦韋青、育成部主管沈鈺傑去推動交易案。

曾總提到，教練團提出想要楊彬、楊晉豪的想法，「注意他（楊彬）兩年了，是滿有潛力的投手，可以先發、長中繼。之前高中時就有注意楊晉豪，但當時選秀沒有選到，這幾年也都有持續觀察狀態，提出交易時就有跟領隊建議這兩位人選。」

一早的交易案震驚棒壇，曾總卻平淡地看待這一切，「我想可能是因為太久沒有成功所以大家比較震驚，未來一定會有更多交易案出現，可以把交易看成平常的事。」他也提到對於兩位新同學的規劃，「本週會先讓他們跟隨一軍球隊，接下來看狀況作安排。」

由於目前桃猿一軍本土先發戰力吃緊，之前曾豪駒透露禮拜天不會讓狂威「投一休四」，而是設定本土球員先發，是否讓楊彬「即刻補上」？曾豪駒露出迷樣的笑容說「不知道」，「先看練習狀況再說，就等他來球隊報到，了解身體狀況後才知道何時可以上一軍。」

對於2名加入桃猿的球員，曾豪駒也給予期許，「我會跟這兩位選手講，我們需要的是一軍戰力而不是替補，要以這個為目標，而不是想說交易過來還是二軍，交易過來就是要競爭一軍而不是留在二軍，要以這樣的心態去面對，把自己的價值創造出來。」