各種詐騙手法不斷進化，常見的包裹詐騙也再度升級。一名網友近日透過超商寄件跟廠商叫貨，沒想到多出一個取貨付款的包裹，姓名、地址、電話都相符，讓他差點就上了詐騙集團的當，貼文曝光隨即引發熱議。有內行人指出，這種包裹最好要再多看一項取貨編號，就能避免遭到詐騙。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文分享，開店的自己平常叫貨都會跟廠商用7-11的寄貨便收貨，交易金額是1800元，約好匯款1700元後、剩下100元用貨到付款，到貨當天收到兩封簡訊，他以為是簡訊重複所以不以為意，沒想到取貨時才發現，真的有兩個包裹。

原PO說明，店員掃碼後表示，兩個包裹共計1600元，這時他感到奇怪，自己不是已經匯款了怎麼還多出1500元？幸好因為錢帶的不夠，他就拍照後回店裡拿錢並傳訊息問廠商，確認對方只送了一個100元包裹。

原PO指出，他上網查詢另一個貨運後，「真的是詐騙的」，最後只領了一個100元的包裹，「這詐騙集團真他X厲害，知道我全名、電話，還知道我跟那個人買東西的大概金額，而且包裹還能同一天到」。原PO提醒，詐騙集團常用長慶運通寄件，對於包裹沒有載明寄件人是誰的，千萬不要取貨，以免一時不慎上當。

對此，許多人紛紛回應，「我碰過，看FB買的貨到付款，詐騙集團搶先一天到貨還便宜1元。我想怎麽金額不一樣，還是收貨，拆開來一看，不是我的厚管衣架，隔天還來一件，我就了解我被詐騙了」、「現在詐騙越來越厲害，貪不貪已經不是被騙的主因了，真的都要很注意」、「還有一個叫達裕國際貨運，也是詐騙包裹常使用的貨運」；有內行人指出，「買東西請對方先拍包裹照、單號，取貨核對，避免被騙」、「有買東西最好對料號，這樣號碼不對直接不要領了」。