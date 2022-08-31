宜蘭縣政府今年首次舉辦「2022蘭陽賞星樂目音樂會」，音樂會以「蘭陽文化星空」為主軸，9月24日邀請遊客造訪蘇澳鎮豆腐岬風景區，在海風的陪伴下欣賞星空，再搭配藝文團體演奏樂曲，縣府盼能藉此行銷宜蘭在地特色，帶動觀光產業發展。

音樂會是以太平洋與豆腐岬為背景，當天由宜蘭暨集堂以傳統樂器北管演出開場，搭配蘭陽交響樂團及宜蘭青年管樂團薩克風四重奏演出，饒舌歌手STACO再結合傳統老調與新潮嘻哈，吟唱獨特的宜蘭風格。

縣府還邀請文史工作者莊文生分享在地故事，天文專家吳建德除了在音樂會期間引領民眾認識蘭陽星空外，音樂會結束後還安排星象導覽。為避免交通壅塞，當天下午4時至晚間6時，提供蘇澳轉運站製豆腐岬、南方澳遊客中心至豆腐岬免費接駁班車。

縣長林姿妙表示，音樂會原本要在9月3日舉辦，但因氣候不穩定改至9月24日舉行，音樂會選擇在海邊舉辦，相當愜意，在海風吹拂下聽音樂、欣賞星空，縣府盼能藉此帶動經濟與觀光發展。