藝術家徐思穎在自己的作品「新居落成」前解說創作理念。（李俊淇攝）

旅居德國逾10年的藝術家徐思穎，7月進駐蕭壠國際藝術村，今（31）日在園區A1館辦個展「空氣中經常瀰漫著一股甜蜜蜜的濃厚氣味」，而戶外也放置她的藝術裝飾「新居落成」，她以身處異鄉多年的台灣人觀點，以嗅覺為主題，透過糖的甜蜜氣味及意象，喚醒民眾回憶起蕭壠作為糖廠的過往歷史。

徐思穎畢業於國立台北藝術大學美術系，隨後德國布倫瑞克藝術大學深造，主修美術及影像，在2018年拿到該校大師班學位。其藝術創作專注於實驗電影和表演藝術，包括錄像裝置、跨媒體表演以及性別問題，曾獲第16屆李仲生基金會視覺藝術獎。

徐思穎表示，剛到這裡的前幾天，發現不管在宿舍或是戶外，都有許多昆蟲及螞蟻，因為這邊前身是糖廠，所以想在這裡幫牠們找一個新家。特別前往文資建材行找到司法博物館及附近民宅的鐵花窗，外面用玻璃罩住，內部裝滿特級白砂糖並留下管道，打造糖廠的小型共同生活圈，而目前已經有許多螞蟻進駐在裡面了。

而展覽以巨大透明帆布懸掛於展場天花板，並將古法製成的特製手工糖放置於帆布上，粉色的糖果紙映照於燈光下，如同降下粉色糖果雨一般，伴隨著展場中散發出的濃厚甜蜜香氣，透過嗅覺，藝術家帶領我們穿越時空，回到蕭壠作為糖廠倉庫的過去場景。

文化園區管理科長余晏如表示，蕭壠國際藝術村已成立10周年，除了舉辦10周年紀念論壇活動，也持續耕耘及陪伴台灣本土藝術家的創作，透過年輕藝術家的角度，重新演譯及詮釋臺南這座具備獨特歷史風貌的古城，其新舊並陳的美麗姿態。

蕭壠文化園區表示，展覽即日起於蕭壠文化園區A1館展出，歡迎民眾一同前來親身感受炎炎夏日中的一抹甜蜜滋味，園區開放時間為每週三至週日每日上午9時至下午5時，全區免費參觀。