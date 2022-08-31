謝姓男子因為缺錢花用，於去年10月21日戴全罩式安全帽到高雄市左營區某銀樓持鐵鎚敲壞櫥窗玻璃後，搶走金飾後騎機車逃逸。他之後到新莊派出所報案，辯稱是為了躲避債務而犯案。橋頭地院法官審理後依犯攜帶凶器搶奪未遂罪，判處他8個月有期徒刑。

謝男到案時雖坦承犯案，但他矢口否認有加重搶奪的犯行，還辯稱是為了躲避債務而想被羈押，並不是真的去搶銀樓，且銀樓的玻璃根本敲不破，他只是作作樣子。他因為積欠約100萬元球賽賭博的欠債，所以想入監服刑。

判決書指出，謝男搶奪這家銀樓與搶奪的金飾是經過慎重考慮的，因為左邊是黃金、右邊是珠寶，所以他選擇敲打放置黃金的櫥窗，企圖在得手後變賣，緩解經濟壓力，他去自首只是為了想要獲得減刑。

且謝男在行搶前曾經在銀樓前徘徊一段時間，可見其在觀察地形與附近民眾在街上活動的情形，伺機而動。他當天配戴全罩式安全帽且拉下黑色擋風鏡，如果他真的有意被收押，可直接進入店內行搶。可見他是預謀犯案，並非只是單純想吃牢飯。

法官審理後，依犯攜帶凶器搶奪未遂罪，判處他8個月有期徒刑。