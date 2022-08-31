市議員林祈烽和施志昌今日在都建水業務質詢時指出，市府委外單位在馬路旁施工時，噴濺的碎石輕則造成車子損傷，嚴重則可能讓騎士受傷，還有怪手停在拆屋工地土坡上，沒有任何防護，呼籲市府重視工安。都發局長黃文彬則表示，已要求積極落實防護，若再有相關違規案件，市府將立即勒令停工並要求限期改善。

林祈烽播放影片指出，一部怪手就停在拆屋工地的上方，具內沒有操作的駕駛，萬一下方土石鬆動，怪手滑落到大馬路上，或因地震、下豪雨怪手翻到路邊發生公安意外時，責任該由誰來負擔？更質疑市府，在馬路旁的工地施工，是否有規範一定要做安全圍籬？有沒有更好的防護方法？

林祈烽說，怪手在工地上方施工，土石一定現場飛噴，如果路過的行人或汽機車遭石子噴到，是不是會釀成交通意外？這種工地現場為什麼上方沒有圍籬？市府主管機關有沒有在管理？

林祈烽強調，他不是針對特定業者，也不是要找業者麻煩，而是希望都發局應清查全市的工地現場，特別是這種拆屋工地，上方一定要做好安全圍籬或防護網，不能讓施工造成的土石噴飛，造成任何的公安意外。

都發局長黃文彬指出，最近都更違老案多，若遇需拆除的舊有建築物，都發局已加強要求該類案件應依「建築物拆除施工規範」，確實落實防護措施，避免粉塵外溢，若再有相關違規案件，市府將立即勒令停工並要求限期改善，以確保公共安全。

都發局表示，關於青海路、黎明路口建案，經查基地內原有建築物已於8月20日拆除完成；另經都發局8月29日查處比對，該拆除工程現場照片未符合施工計畫，已依台中市建築管理自治條例第49條擅自變更第27條第1項規定的施工計畫書，在當日發函裁處承造人9000元罰鍰。