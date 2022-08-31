「賽車教父」廖老大日前跨足飲料界，創立手搖飲品牌「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」，未料被前市議員王浩宇爆料難喝外，巡店時還發現許多加盟者甘蔗汁臭酸等，爭議不斷，對此，他也宣布暫停加盟，會將錢還給加盟者，等品管處理好再開放加盟。

廖老大近日在直播開罵，透露自己前往各地巡店，卻發現「品質不穩定」，不僅甘蔗汁臭酸，還有加盟主偷換紅茶、珍珠沒煮熟等，坦言收了1億8千多萬加盟金，原本總店數達到513間，但已經開業的為120間，其餘400位加盟者仍在找點還沒開業，「目前會將1.4億加盟金先退還。」

據《ETtoday新聞雲》報導，官方澄清不是513間店倒了400間，而是剩下400間的加盟主還在找店址和培訓，但因為近期店面狀況多，品質參差不齊，總部希望先整頓好現有店家，因此先退還還沒開業的400位加盟主加盟金，約1.4億元，之後再討論是否開放加盟。

官方也透露，目前已輔導整頓現有店家為主，不僅調整了茶飲口味，也聘請督導到各店協助巡查，希望讓各店品質盡快回穩。