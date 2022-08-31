中國外交部發言人趙立堅8月31日主持例行記者會，針對幾天前，北約祕書長史托騰柏格在加拿大訪問期間聲稱，俄羅斯和中國在北極地區的合作不符合北約國家利益，因此北約將加強在該地區的存在。對此，俄羅斯總統新聞祕書佩斯科夫表示，俄羅斯將史托騰柏格關於有必要在北極擴大部署的言論，視為與俄在該地區的對立。趙立堅指出，北約應該立即放棄搞亂世界的危險思維和行徑。中國一貫本著尊重、合作、共贏、可持續的基本原則，積極與各方開展北極國際合作，推動北極環境保護和可持續發展。

趙立堅表示，「佩斯科夫先生說得好。」北約妄稱中俄合作對北約價值觀和利益構成挑戰，再次暴露了北約輸出冷戰思維，複製陣營對抗的企圖。北約應該立即放棄搞亂世界的危險思維和行徑。

趙立堅指出，北極的自然狀況及其變化對中國自然環境、生產生活有著直接影響。北極環保、氣候變化、可持續發展等跨區域和全球性問題，與中國息息相關，這是不可否認的地理、自然和社會現實。

趙立堅稱，中國尊重北極國家在北極地區的主權權利和管轄權，一貫本著尊重、合作、共贏、可持續的基本原則，積極與各方開展北極國際合作，推動北極環境保護和可持續發展。

中國外交部發言人趙立堅8月31日主持例行記者會，針對幾天前，北約祕書長史托騰柏格在加拿大訪問期間聲稱，俄羅斯和中國在北極地區的合作不符合北約國家利益，因此北約將加強在該地區的存在。對此，俄羅斯總統新聞祕書佩斯科夫表示，俄羅斯將史托騰柏格關於有必要在北極擴大部署的言論，視為與俄在該地區的對立。

趙立堅指出，北約應該立即放棄搞亂世界的危險思維和行徑。中國一貫本著尊重、合作、共贏、可持續的基本原則，積極與各方開展北極國際合作，推動北極環境保護和可持續發展。

趙立堅表示，「佩斯科夫先生說得好。」北約妄稱中俄合作對北約價值觀和利益構成挑戰，再次暴露了北約輸出冷戰思維，複製陣營對抗的企圖。北約應該立即放棄搞亂世界的危險思維和行徑。

趙立堅指出，北極的自然狀況及其變化對中國自然環境、生產生活有著直接影響。北極環保、氣候變化、可持續發展等跨區域和全球性問題，與中國息息相關，這是不可否認的地理、自然和社會現實。

趙立堅稱，中國尊重北極國家在北極地區的主權權利和管轄權，一貫本著尊重、合作、共贏、可持續的基本原則，積極與各方開展北極國際合作，推動北極環境保護和可持續發展。