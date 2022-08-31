根據路透社調查，受訪分析師預期負擔能力惡化將削弱買房需求，美國飆升的房價可能在明年創下十多年來最疲弱的漲幅。他們認為房價要下跌兩位數才算公道，但也坦承這可能要等很多年，也可能永遠不會發生。

在過去這兩年的疫情期間，受惠於砍到近零的利率水準，供不應求的房市迎來了罕見的榮景，美國房價在這段期間大漲超過40%，讓許多首購族被拒之門外。

惟聯準會自3月以來一路升息了225個基點，且未來幾個月還將繼續升息，美國的房貸利率隨之走升，對借貸成本高度敏感的產業勢必會放緩。

根據路透社在8月12日至30日所做的調查，受訪的約30名房地產分析師認為今年美國房價平均將上漲14.8%，較目前的約上漲20%放緩，但仍高於5月調查所預估的上漲10.3%。

這些預測是基於S&P CoreLogic Case-Shiller全美20大城市房價綜合指數。

受訪經濟學家預估明年美國房價僅將上漲2.0%，不到5月份預測的一半。如果這個預測應驗，將創下2012年以來的最疲弱的漲幅，並為十多年以來房價漲幅首次低於總體消費者通膨。

美西銀行（Bank of the West）首席經濟學家Scott Anderson表示，由於買房能力變差，以及經濟和金融環境惡化，房價上漲將戛然而止。在經濟衰退期間，房價可能猛然修正，也可能隨著時間逐漸修正。現在無論你怎麼看，房價都非常昂貴。

大多數受訪分析師同意美國房價被高度高估，且大部分受訪者認為房價要下跌10%或更多才算公道，也有少許分析師認為房價應該下跌至少30%。

上一次美國房價出現2位數跌幅是在全球金融危機期間，當時房價總共跌掉了約三分之一。

儘管約三分之一受訪者預期美國房價將在未來兩年下跌，但跌幅料將都是個位數。大多數受訪者表示，房價需要數年時間才可能達到公平的水準，但也有少數受訪者認為公平的房價永遠不會發生。