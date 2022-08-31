永豐金（2890）31日舉辦2022第二季法說會，永豐金控總經理朱士廷表示，受惠於子公司「生息資產持續擴張」及「財富管理業務」表現亮眼，2022年上半年淨收益241.1億元、稅前淨利100.2億元，雙創歷年同期新高，且前七月獲利也是15家上市櫃金控中，唯一較去年同期出現正成長的公司，下半年會續拚交出比上半年好的成績單。

永豐銀行總經理莊銘福則指出，永豐銀行2022上半年淨收益186.6億元，年增20.9％，稅後淨利75.0億元，年增27.0％，皆創下歷史同期新高。他特別指出儘管純網銀LINE Bank來勢洶洶，短期間就獲客百萬，但獲客只是經營策略的第一步，獲客後要做什麼才是挑戰。

莊銘福表示，數位帳戶「大戶DAWHO」自2019年上線以來，開戶數持續成長，至2022年第二季已突破124萬戶，且今年第三年已開始損益兩平。大戶目前獲客後已抓到與客戶的互動模式，與大戶投連結、引導投資需求，成為獲利來源之一，與純網銀相比還是具有優勢。

首度亮相的永豐金證券代總經理張李章隆表示，台股目前走勢難預測，因為有戰爭、縮表、升息等不確定因素，目前沒有正面訊息，未來要看市場對訊息鈍化的反應，本階段難預測，但「行情不懂就看個股」，就證券經營來看，台股量明顯縮、手收也影響，但永豐金證還有許多SBL、財富管理相關業務，雖然很難回到像2021年那麼好，但還是可以獲利。

永豐金證券2022上半年淨收益49.4億元，稅後淨利8.9億元，雖然受資本市場動盪且台股日均量下滑影響，致資本利得及穩定性收益減少，然而上半年經紀業務市佔率4.87％，較去年同期提升0.14個百分點。

朱士廷指出，國際評比機構MSCI日前公布，自2022年8月11日起調升永豐金控「環境、社會與公司治理評級（MSCI ESG Ratings）」由「A」至「AA」，這個評級表彰為在該產業居於領導地位，是台灣金融業獲得的最高評級，也是永豐金控繼今年3月獲選成為道瓊永續世界指數成分股，並獲S&P Global 2022永續年鑑 銀獎殊榮後，再次獲得國際標竿級永續評鑑機構的高度肯定。