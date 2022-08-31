台灣男演員焦恩俊，年輕時外型俊美，是電視劇《小李飛刀》的李尋歡，快意江湖的螢幕形象獲得許多影迷喜愛，他演出的無數作品都成了經典，其中有一部主演作品《西門無恨》卻淪為茶餘飯後的笑談，劇中女主角因外型有些老態，所以被觀眾戲稱「西門大媽」，近期大陸有古裝劇開拍，卻被發現女主角是名不見經傳的新人，還擔任投資方，被網友笑稱是西門大媽2.0。

當時電視劇《西門無恨》的女主角楊鈞鈞花錢投資找來焦恩俊跟她搭檔，當年楊鈞鈞42歲，劇中妝造讓她看起來年紀更大，甚至有謠傳她已經65歲，和當年31歲相貌英俊的焦恩俊站在一起時有些突兀，甚至被網友戲稱是「西門大媽」，電影中焦恩俊對著楊鈞鈞又親又抱，且讓焦恩俊讚美她是絕色美人，讓大批影迷笑稱是花錢「自肥」。

而大陸有位女富婆劉芊螢出資擔任古裝劇的出品人，同時也是該劇女主角，網傳劉芊螢原本是金融業公司高階主管，這次砸錢出資演古裝劇，是為了圓自己的演員夢，男主角是24歲的王軒，曾在知名男星楊洋的電視劇作品《且試天下》中扮演部下「任穿雨」。

當年焦恩俊和楊鈞鈞拍攝電視劇《西門無恨》。（圖／微博）

《鳳鳴笙簫簫》開機儀式，女主角劉芊螢（左）也是投資出品人，搭檔小鮮肉王軒（右）。（圖／微博）

該劇近日舉行開機儀式，網路上放出未美顏修圖的影片，劉芊螢失去濾鏡後，本人似乎有些普通，男主角的表情中疑似有點勉強，笑不太出來的樣子，這段影片曝光後，許多網友留言「女主角顏值像大媽」、「男主還可以，這女的不該是女主」、「也有點太不搭了吧」、「男主生無可戀」、「突然懂了西門大媽和焦恩俊」。也有人羨慕劉芊螢的財力「我要有錢了，不會放過王一博肖戰、王鶴棣和楊洋」、「富婆姐姐的快樂」。