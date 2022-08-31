桃園市觀音區一處愛媽狗園，日前遭踢爆周邊遍地布滿狗骨與狗屍，管理狀況不佳長期未改善。（動保處提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音區一處愛媽狗園，日前遭踢爆周邊遍地布滿狗骨與狗屍，管理狀況不佳長期未改善。桃市府動保處派員稽查，從遺骸中比對出6組晶片，經確認登記人全是負責管理的李姓愛媽，已涉違反《動保法》，最重可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金，涉刑事部分將函送地檢署偵辦。

據悉，李姓愛媽收容動物已10年，日前稽查時強調白骨都不在園區內，不清楚情況。不過，動保處長王得吉指出，經2天現場蒐集動物遺骸，比對6組晶片號碼，登記人皆為李姓愛媽，昨也與志工和環保局人員協助清理環境，並在周邊防疫消毒，改善環境狀況。

王得吉提到，去年5月就曾接獲舉報並多次稽查該狗園，要求改善環境、加強照護，並協助犬隻植晶片造冊，今年6月也發函要求不得再增加收容數量。

動保處目前確認，李姓愛媽涉違反《動保法》相關規定，包括「飼養不當經限期未改善」、「死亡動物晶片未除」、「動物繁殖未申報」與「疏縱犬隻」等，除遺骸與犬隻下落不明尚在調查中，其餘違法項目將依規定開罰，罰鍰最高可達25萬元，除行政罰外，涉及刑事部分還將函送桃檢偵辦。

王得吉說明，該狗園犬隻現仍由李姓愛媽飼養管理，動保處除持續監督外，後續將輔導改善飼養環境與犬隻健康狀況。該愛媽常在其他縣市辦認養活動，過去也會到動保園區領養犬隻辦送養，但經追蹤後續情況，發現狀況不佳，已於今年4月停止讓其領養。

據動保處統計，全桃園約有10處私人狗場散布在郊區，部分有持續辦理送養與收容，動保處將加強稽查、管理與輔導，避免類似情況再發生。王得吉也呼籲，每條生命都非常珍貴，民眾不要有虐待、傷害動物行為以免觸法，若發現可通報動保處，別再讓毛孩受傷害。

桃園觀音一處私人狗園被踢爆，外圍散落狗白骨畫面驚人。（民眾提供／蔡明亘桃園傳真）