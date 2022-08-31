北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控31日新聞發佈會上指出，海淀區新增1例本土确诊，海淀區副區長林航表示，海淀區連夜落人、落位、落管控，第一時間開展全方位流調工作，並劃定高風險地區，包含樂乎青年社區（上地店）、東北旺西路10號院東區13號樓、派掌櫃驢肉火燒、卡姆游泳健身（七彩店）劃為高風險地區等地進行封控管理。

根據《北京日報》引述林航表示，也進行全員核酸檢測。對該病例居住公寓、工作場所及風險點位開展全員核酸檢測和重點部位環境檢測。截至目前，累計採集人員樣本227件，環境採樣455件，已出結果均為陰性。

大陸國內多地報告本土病例，也恰逢開學進返京高峰期，北京市官方提醒廣大市民，切實履行個人防疫責任，堅持不去中高風險地區和報告確診病例地區旅行或出差，進返京途中時刻加強個人防護，進返京後主動報告、7日內不聚餐、不聚會、不前往人群密集場所。