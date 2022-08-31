在連跌兩天後，港股反彈仍略顯無力，收在持平。投資人一方面擔憂本周稍晚美勞動力資料的公布，另一方面，中國公布PMI資料，仍處於萎縮區間。

周三香港恆生指數午後收窄跌勢，收在小漲5.36點或0.03%，為19954.39點。國企股(H股)升24.95點或0.36%，為6865.12點。

太陽能股下跌；新特能源跌5.9%；保利協鑫跌5.7%；協鑫新能源跌17.7%；信義能源跌2.2%；彩虹鑫能源跌3.4%。

比亞迪跌7.9%，報242.2港元，為表現最差藍籌股。港交所文件顯示，股神巴菲特公司在24日出拖了2.18億股，平均出售價為277.10港元，獲利3.7億港元。巴菲特是在2008年以每股8港元買進比亞迪2.25億股。

京東跌0.1%，百勝中國跌3.2%。美國監管機關選擇該兩家中概股公司，下個月開始接受會計審計檢查，為首批受檢公司。