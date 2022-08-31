炳碩生醫將加速推廣已取證「君凱捷複合手術導航系統」及「脊椎微創手術機器人」二大產品的全球布局，台灣市場以搶下五成醫學中心覆蓋率為目標、美國市場追求產品市占率達1成。執行長莊學誠說，目前規劃是3年內將展開IPO計畫。

炳碩生醫執行長莊學誠指出，「君凱捷複合手術導航系統」是一套涵蓋從術前規劃、術中註冊到影像導引的高精度導航系統，該系統於今年3月獲TFDA上市許可證，目前在全台重點醫學中心進行推廣型的臨床測試。

至於日前甫獲美國FDA審查通過的「脊椎微創手術機器人」，相較其他競品的最大優勢，則是擁有獨步全球的專利並聯式機器手設計、靈活性高，能因應不同脊椎適應症做細膩的器械控制，配合高精度的導航系統追蹤定位，協助醫師準確以機器手輔助骨釘下鑽，在程序自動化部分率先突破業界水準，居領先地位。

隨著炳碩生醫旗下二大產品取證進度超乎預期，不僅證明公司產品是安全有效且技術達國際水準，更有利打通銷售任督二脈，目前已啟動全球布局推廣計畫，其中，海外市場首站瞄準全球最大的手術機器人市場-美國，目標在2026年擴大炳碩產品於市場佔有率達10%。

8月下旬起，炳碩將從北加州至南加州進行為期一個月的臨床醫師產品試用，其中獲得關鍵意見領袖（KOL）的支持，包括開發出「十美分切口（Dime Sized Incision）脊椎融合手術」發明人--美國約翰霍普金斯醫學院神經外科醫師華應劭、史丹佛大學醫學中心神經外科副主任Stephen I. Ryu，以及安排十餘位執業醫師參與測試回饋。此外，也將陸續於脊椎微創手術學會(SMISS, 9/29-10/1)、北美骨科學會(NASS, 10/12-10/14)、歐洲脊椎學會(EURO SPINE, 10/19-10/21)等重要醫學年會中亮相展出二大主力產品。

莊學誠表示，脊椎手術可分為融合植釘(占整體手術比重33%)、減壓手術(53%)、骨水泥成形(13%)等三大適應症，在臨床現況上這些手術風險都很高，同時也有各自不同的痛點，炳碩的第一代植釘產品已實現98%的高精準度與高靈活性，公司接續開發的第二代產品將以減壓手術為主要發展目標，憑藉獨特的機器手設計技術優勢，有機會搶先上市卡位龐大的脊椎手術市場。