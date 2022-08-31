「第二屆運動彩券經銷商代理人職能課程教育訓練」於8月31日上線，台灣運彩表示，民眾有興趣參加訓練第二屆運彩經銷商代理人，只要繳交課程費用新臺幣600元，上完所有課程並通過考試，可取得教育訓練通過證明，連三年以上通過考試即可參加遴選。

威剛科技公司及台灣運彩公司舉辦此次教育訓練採線上上課、實體考試。

台灣運彩表示，此次職能課程教育訓練課程採線上授課，內容包含六大課程：體育運動賽事及相關產業基礎知識、運動彩券基礎知識、客戶開發與維繫、運動彩券銷售技巧、投注站日常管理與責任博彩暨相關法令知識。完成課程的運動彩券經銷商代理人必須參與實體測驗，成績達60分以上，即可取得由威剛科技及台灣運彩發出的教育訓練通過證明。

運彩表示，民眾取得教育訓練通過證明同時符合主管機關頒布的「運動彩券經銷商體育運動專業知識認定標準」第二條第一項第七款「經運動彩券發行機構登錄為運動彩券經銷商之代理人連續三年以上」資格者，將可以參加第三屆運動彩券經銷商之遴選。實體測驗將於10月及12月分2梯次在臺北、新北、臺中、高雄辦理。授課時間至12月15日止。

運彩說， 有意願參與本課程之運動彩券經銷商代理人，可至職能課程教育訓練平台（網址：https://elearn.sportslottery.com.tw/），登入後填寫基本資料，完成繳交課程費，即可開始上課。