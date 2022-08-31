不少人會趁著換季時購入各種新款衣物，但這些衣服究竟該不該「先洗再穿」呢？一名女子表示，自己並不介意直接穿上新衣，除了覺得方便外，也擔心衣服一下水就被洗壞，但她的觀念卻嚇壞許人，更引來紡織系網友苦勸，擔心她會因此生病，還有人直說，「阿嬤的觀念都比你好」。

原PO在「Dcard」發文表示，小時候阿嬤總堅持新衣服先洗過才能穿，但長大後學會網購買衣服，常擔心衣服「一下水就爛了」，無論是昂貴或是便宜的衣服，都有下水後版型跑掉的不好經驗，且某些特殊的材質更會在標籤註明不可水洗，不過原PO也坦承，會這麼做一方面也是貪圖方便。

而讓原PO意料之外的是，她的做法居然讓身邊的友人無法認同，「說我很髒，皮膚沒出大事是不是太粗糙」，友人認為，「成衣廠環境很髒，或是衣服被買走前，不知有沒有其他人穿過，甚至可能有殘留的化學藥劑」，讓原PO好奇：「大家買新衣服都會先洗過才穿嗎？」

貼文一出後，網友的看法兩極，有人笑說「我連新買的內褲都沒洗直接穿」、「我不會洗，跟你一樣怕洗了就爛了，至少要美過一次」、「覺得沒差，每個人習慣不同」，但也有人說，「阿嬤的觀念都比你前面欸，新衣服很多都有甲醛殘留」。

有就讀紡織系的網友表示，「新衣服強烈建議洗過再穿，因廠房環境狀況無法得知，且織物的染料殘留和纖維上沒退漿的情況，都會造成皮膚敏感、搔癢甚至皮膚病」，另外，還有在成衣廠工作過的人透露，「一件幾千塊的衣服出貨前也是丟地上，且紡織廠的環境也不怎麼優」。