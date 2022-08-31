由鬼才導演魯本奧斯倫（Ruben Östlund）執導，榮獲本屆坎城影展最高榮譽金棕櫚獎的電影《瘋狂富作用》即將於10月07日在台上映。但據外電報導，擔任女主角的南非裔女星查爾比迪恩（Charlbi Dean）不幸於昨夜因突發急病，享年32歲，令人不勝唏噓，不過確切死因並未對外說明。

查爾比迪恩在片中，飾演身兼名模的網紅，與好萊塢男星伍迪哈里遜（Woody Harrelson）、哈里斯迪金森（Harris Dickinson）聯手飆戲，上演一場史上最瘋狂又失控的豪華郵輪趴。該片為導演魯本奧斯倫繼《抓狂美術館》後，僅時隔5年，再度獲得金棕櫚大獎肯定，他表示：「製作這部電影只有一個目的，挑戰觀眾的瘋狂極限，為此我前後剪了五個版本，嘗試去尋找觀眾的各種幽默感，而除了娛樂之外，也希望這部電影能夠發人省思，帶給影迷耳目一新的感受。」除在坎城影展大放異采，亦將於即將展開的多倫多影展、紐約影展等國際各大影展相繼亮相。

另一方面，查爾比迪恩今年4月才在IG開心宣布訂婚喜訊，透露模特兒男友在第一次初吻的地點向她求婚，甜蜜拍下多張合照，豈料竟在愛情與事業一片光明之際撒手人寰。